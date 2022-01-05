هنا الزاهد عن تذكر اصدقائها لعيد ميلادها: "شكرًا بجد من قلبي"

/670710/هنا-الزاهد-عن-تذكر-اصدقائها-لعيد-ميلادها-شكرا-بجد-من-قلبي

هنأ بعض أصدقاء هنا الزاهد بمناسبة عيد ميلادها وبلوغها سن 28 عامًا ولرفع روحها المعنوية بسبب دخولها الحجر الصحي بعض إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج

هنا الزاهد تشكر اصدقائها

ونشرت هنا الزاهد على صفحتها الشخصية " فيسبوك" فيديو لإصدقائها الذين قاموا بعمل فيديو لها لتهنأتها على عيد ميلادها معلقة عليها: " الفيديو ده بجد احلى حاجة حصلتلي في عيد ميلادي ".

وتابعت هنا الزاهد في تعليقها على الفيديو: "لما الفانز يبقوا بجد عايزين يفرحوك و جايبنلي اكتر الناس ال قريبين ل قلبي عيلتي و صحابي بتوع المدرسة.. بجد انا عيط، شكرا بجد من قلبي".

للمرة الثانية هنا الزاهد فى الحجر الصحي

وتعد هذة المرة الثانية التي تصاب فيها هنا الزاهد بفيروس كورونا، حيث أصيبت من قبل في مارس الماضي وكانت قد اكتشفت الأمر بالصدفة أثناء تصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، عندما كانت تجري إجراءات السفر.

هنا الزاهد تتألق في مسلسل "أنا وهي"

على الصعيد الآخر، يعرض حاليًا للفنانة هنا الزاهد مسلسل «أنا وهي» بطولتها إلى جانب أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين، والعمل تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز.

هذا وقد تفاعلت الفنانة هنا الزاهد مع متابعيها من خلال طرح سؤال عن حبهم لأحد المنتجات الغذائية من شركة "ويندوز" مشيرًا إلى أنها من عشاقه منذ أن كانت بعمر سنتين.

مشادات بين هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي بعد وصف شعرها بـ"الكتكت"

يعود الأمر من البداية إلى مشادات كلامية بين الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي ع بطريقة ساخرة، بعدما صرح أكثر من مرة بأن شعر الزاهد ليس ناعما كما نراه في الأفلام والمسلسلات التي تتألق بها، وبطريقة عشوائية من فهمي وصف شعرها بالـ"الكتكت"

فنشرت هنا الزاهد صورة لها بعد خروجه من البحر في الساحل الشمالي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وظهر شعرها من خلال الصورة في انسياب ونعومة، لتعلق عليها موجه رسالة لزوجها قائلة: "أنا مش كتكت يا فهمي".

ليعلق عليها أحمد فهمي بسخرية قائلا: “خلي الساحل ينفعك”.، وبسبب تلك المشادة اللطيفة بين الزوجين هنا وأحمد فهمي تصدرت الزاهد مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، كما أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية.