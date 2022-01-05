/670717/صلاح-عبدالله-عقب-وفاة-أحمد-الحجار-حلمت-إني-بحضنه

عبر الفنان صلاح عبدالله عن حزنه الشديد لوفاة الموسيقار أحمد الحجار، الذي رحل عن عالمنا، أمس الثلاثاء، لعمر ناهز الـ 65 عام.

دوت الخليج

صلاح عبد الله ينعى الحجار

وكتب صلاح عبدالله عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر": العادى بتاعى إنى مابفهمش أحلامى ولما بصحى من النوم بحاول أفتكر أنا حلمت بإيه مابعرفش، لكن قسماً بالله امبارح حلمت إنى بحضن أحمد الحجار بوضوح، ادعوا للغالى أخو الغالى".

الفنانين يشاركون بعزاء أحمد النجار

ويتلقى الفنان على الحجار، عزاء شقيقه الراحل أحمد الحجار، غداً الخميس بعد صلاة المغرب فى مسجد الحامدية الشاذلية، وذلك بعدما شيعت جنازته بعد ظهر اليوم الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة فى منطقة الاباجية، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين والمطربين الذى حرصوا على التواجد بجانب على الحجار فى هذه اللحظات.

رحيل الموسيقار احمد الحجار

أحمد الحجار نشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو "إبراهيم الحجار"، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية.

تعلم أحمد الحجار العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذرينى" ﻷخيه على الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا" ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للفنان الراحل أحمد الحجار، في آخر لقاء تليفزيون يدعو فيه أولياء الأمور لتحفيظ أبنائهم القرآن الكريم، مؤكدين أن هذا اللقاء يشير إلى حسن خاتمة الفنان الراحل.