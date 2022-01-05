هاني شاكر: عودة مرتضى منصور تمثل الاستقرار للزمالك.. ورسالة قوية لبن شرقي

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تحدث الفنان هاني شاكر، حول عودة مرتضى منصور مرة أخرى لرئاسة نادي الزمالك بعد حصوله على حكم بذلك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال هاني شاكر في تصريحات صحفية بأن عودة مرتضى منصور ومجلسة لنادي الزمالك تمثل قوة واستقرار للقلعة البيضاء، بسبب خبرته الكبيرة وإدارته في تلك المنصب، وأنه واثق من تصيحيح المسار تحت قيادته وخروجه بالزمالك لبر الامان.

وأشار إلى أن الزمالك كان يعاني خلال الفترة الماضية من عدم الاستقرار، وأن مع رجوع المجلس المنتخب تم توفير بعض الاستقرار وهو ما يسعوا لتوفيره بالوقت الحالي.

وطالب هاني شاكر، أشرف بن شرقي بأن لا يرحل عن الزمالك مهما كانت الاغرائات، لأنه لن يجد الشعبية والدفئ الجماهيري الذي يتمتع به الأن، كما نصح مصطفى فتحي بأن يتعلم من تكرار اخطاء الأخرين الذين رحلوا عن الزمالك، ويراجع نفسه.

الجدير بالذكر أن مصطفى فتحي وأشرف بن شرقي لم يجددوا تعاقدهم الذي ينتهي بنهاية الموسم حتى الأن مع الزمالك.

أشرف صبحي يعلن عن موعد انتخابات الزمالك

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موعد إقامة انتخابات نادي الزمالك بشكل رسمي.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحكاية" على قناة أم بي سي مصر: " انتخابات الزمالك سوف تقام يوم 11 فبراير القادم وعلي يوم واحد، وجميع إجراءات الإنتخابات سليمة وقانونية".

وأضاف صبحى أن اللجنة الأولمبية ليس من حقها ولا صفة لها بإيقاف رئيس نادى الزمالك ولا أي رئيس نادي منتخب من جمعية عمومية، ولكن تملك إيقاف لعبه.

وأكمل: “جاء لنا حكم قضائي بعودة مجلس مرتضى منصور ونحترم القرار، وحفاظاً على نادي الزمالك قررنا عودة المجلس المنتخب”.

المحكمة الادارية العليا ترفض طعنيين ممدوح عباس وهشام حطب ضد مرتضي منصور

أصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفي ابو حسين نائب رئيس مجلس الدولة حكماً اليوم الإثنين، برفض الطعنيين المقدمين من ممدوح عباس و هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية واللذان كانا طعنا علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في مايو الماضي.