ممثل الأغلبية يزور الكاتدرائية ويهنيء البابا تواضروس بعيد الميلاد..ويؤكد دور الكنيسة فى الحفاظ على وحدة النسيج الوطني

/670720/ممثل-الأغلبية-يزور-الكاتدرائية-ويهنيء-البابا-تواضروس-بعيد-الميلادويؤكد-دور-الكنيسة-فى-الحفاظ-على-وحدة-النسيج-الوطني

أعرب المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، عن سعادته اليوم بزيارة الكنيسة الكاتدرائية العريقة صاحبة التاريخ الوطني الأصيل، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، بعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك ضمن وفد برلماني من أعضاء مجلس النواب؛ ترأسه السيد المستشار الجليل حنفي جبالي رئيس المجلس، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام.

ونقل ممثل الاغلبية، للبابا تواضروس بالنيابة عن أعضاء ونواب وقيادات حزب مستقبل وطن، خالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية، وأطيب الأمنيات الصادقة أن تظل أعيادنا رمزًا للحب والتسامح والترابط ووحدتنا الوطنية.

كما وجه النائب أشرف رشاد، لقداسة البابا رسالة شكر وتقدير نيابةً عن جموع المصريين، على جهوده الحثيثة ودوره الوطني في دعم التماسك الوطني والحفاظ على وحدة النسيج الوطني للدولة المصرية، والقضاء على الإرهاب الفكري.

وأضاف رشاد، "كل عام ومصر وشعبها يدًا واحدة ونسيج واحد وكل عام وأعيادنا رمز لوحدتنا الوطنية الراسخة وقوة وصلابة الشعب المصري ودليل راسخ على أن مصر تظل ثابتة وناهضة والشوكة التي تتحطم عليها مخططات أهل الشر" .