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/670721/نحسد-الوزارة-علي-أداء-قياداتها--نواب-يشيدون-بحلول-وزارة-الرياضة-لمشكلات-الشباب
شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، اشادات واسعة من اعضاء مجلس النواب ، باداء قيادات وزارة الشباب علي مستوي ديوان الوزارة والمحافظات المختلفة .
دوت الخليج
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، وبحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب .
وقال النانب عبدالباقي تركيا ، خلال مناقشة طلب احاطة تقدم به أن الدكتور اشوف البجرمي مدير عام المنشآت الشبابية ، وايمان عبدالجبار رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب ، يقومون بجهود كبيرة في حل مشكلات النواب المتعلقة بمراكز الشباب خيس يسعون طوال الوقت للعمل علي تذليل المشكلات .
وأشاد تركيا بجهود مصطفي عبدالحميد مدير عام الاتصال السياسي بالوزارة والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة بالشرقية ، في دعم مراكز الشباب والتواصل المستمر مع النواب قائلا : " نحسد وزارة الشباب علي اداء وكلاء الوزارة في المحافظات وهو ما يعكس حسن اختيارات الوزير " .
نحسد الوزارة علي أداء قياداتها .. نواب يشيدون بحلول وزارة الرياضة لمشكلات الشباب
فيما اكد اسامة عبدالعاطي ، عضو اللجنة أن الجميع يلمس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشباب ، لحل المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب قائلا : سننطل ننتقدهم في طلبات الاحاطة ولكن لن نغفل جهودهم الكبيرة مع النواب ".
بدوره اكد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، أن قيادات وزارة الشباب اداءهم مميز جدا ويشهد لهم الجميع بحسن تعاونهم من النواب .
وفي السياق ذاته اثني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ، علي اداء قيادات الوزارة مؤكدا انهم يبلون بلاء حسن في التعامل مع الملفات الموكلة اليهم .
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