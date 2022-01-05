/670721/نحسد-الوزارة-علي-أداء-قياداتها--نواب-يشيدون-بحلول-وزارة-الرياضة-لمشكلات-الشباب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، اشادات واسعة من اعضاء مجلس النواب ، باداء قيادات وزارة الشباب علي مستوي ديوان الوزارة والمحافظات المختلفة .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، وبحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب .

وقال النانب عبدالباقي تركيا ، خلال مناقشة طلب احاطة تقدم به أن الدكتور اشوف البجرمي مدير عام المنشآت الشبابية ، وايمان عبدالجبار رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب ، يقومون بجهود كبيرة في حل مشكلات النواب المتعلقة بمراكز الشباب خيس يسعون طوال الوقت للعمل علي تذليل المشكلات .

وأشاد تركيا بجهود مصطفي عبدالحميد مدير عام الاتصال السياسي بالوزارة والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة بالشرقية ، في دعم مراكز الشباب والتواصل المستمر مع النواب قائلا : " نحسد وزارة الشباب علي اداء وكلاء الوزارة في المحافظات وهو ما يعكس حسن اختيارات الوزير " .

نحسد الوزارة علي أداء قياداتها .. نواب يشيدون بحلول وزارة الرياضة لمشكلات الشباب

فيما اكد اسامة عبدالعاطي ، عضو اللجنة أن الجميع يلمس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشباب ، لحل المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب قائلا : سننطل ننتقدهم في طلبات الاحاطة ولكن لن نغفل جهودهم الكبيرة مع النواب ".

بدوره اكد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، أن قيادات وزارة الشباب اداءهم مميز جدا ويشهد لهم الجميع بحسن تعاونهم من النواب .

وفي السياق ذاته اثني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ، علي اداء قيادات الوزارة مؤكدا انهم يبلون بلاء حسن في التعامل مع الملفات الموكلة اليهم .