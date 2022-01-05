/670725/أيفون-14-يبحث-توفير-كاميرا-أمامية-داخل-الشاشة

كشف تقرير حديث عن امكانية شركة أبل بشأن توفيرها كاميرا أمامية داخل الشاشة مع إطلاق أيفون 14، حيث يعني هذا الأمر يعني خروج الشق من iPhone القادم، إذا كان سيتم بالفعل دمج الكاميرا داخل هذا الثقب.

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وفي حين أن شائعات العرض المثقوب، قد حدثت في وقت سابق أيضًا ، إلا أن ادعاء Gurman منحهم جرعة من المصداقية، كما زعم أن شركة آبل ستطلق مجموعة شرائح M2 لأجهزة MacBooks هذا العام ، والتي ستكون "سرع بشكل هامشي من جهاز M1.

أيفون 14 يبحث توفير كاميرا أمامية داخل الشاشة

وعند الحديث عن شائعات أبل iPhone 14، ورد أن سلسلة هواتف أبل iPhone 14 الذكية ستحتوي على عدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل في إعداد الكاميرا الخلفية ، وفقًا لتقرير سابق صادر عن Macrumors، بناءً على ادعاءات المحلل Jeff Pu في مذكرة بحثية مع Haitong International Securities.

ومن المتوقع أن تشتمل سلسلة أبل iPhone 14 القادمة على أربعة طرز - iPhone 14 و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، ووفقًا للمحلل، سيضم طرازا Pro إعدادًا ثلاثيًا للكاميرا الخلفية مع عدسة عريضة 48 ميجابكسل وعدسات فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسات Telephoto، كما ادعى أن طرازات أبل iPhone 14 Pro ستحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وأن جميع الطرز ستتميز بعرض معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. وشارك Ming-Chi Kuo في وقت سابق من هذا العام في تنبؤات مماثلة، وأضاف أيضًا أن الهواتف الذكية ستدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K.