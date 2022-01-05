"زيارة خاصة من البرلمان للبابا".. بمناسبة عيد الميلاد المجيد .. جبالى: الأعياد فرصةً لنشر الحب والسلام على الأرض.. ممثل الأغلبية: مصر وشعبها يدًا واحدة وثابتة والشوكة التي تتحطم عليها مخططات أهل الشر

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11:26 م - الأربعاء 5 يناير 2022

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى قداسة البابا والإخوة الأقباط باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية والأمنيات الطيبة، معرباً عن أمله أن تكون الأعياد فرصةً لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيداً لصلات الترابط والأخوة بين جميع أبناء الوطن الواحد، داعياً المولى أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بخير ورفعة واستقرار تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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جاء ذلك فى ضوء توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد من أعضاء مجلس النواب، يضم المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس ،وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية على رأسهم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم الأربعــاء 5 يناير 2022، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس مجلس النواب أن شعب مصر يقدر لكم –قداسة البابا- مواقفكم الوطنية التي تُظهر للعالم من حولنا الصورة المبهرة لوحدتنا الوطنية، والتي تُؤكد أننا جميعاً نسيج واحد لوطننا الغالي.

ومن جانبه وجه البابا تواضروس الثاني الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حضوره الكريم للتهنئة، داعياً الله أن يبارك كل جهد مبذول لصالح مصرنا الحبيبة، ومؤكداً أن جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره.

من ناحيته قال النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام :"شرُفت اليوم بزيارة الكنيسة الكاتدرائية العريقة صاحبة التاريخ الوطني الأصيل، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، بعيد الميلاد المجيد. متابعا:"نقلت للبابا تواضروس بالنيابة عن أعضاء ونواب وقيادات حزب مستقبل وطن، خالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية، وأطيب الأمنيات الصادقة أن تظل أعيادنا رمزًا للحب والتسامح والترابط ووحدتنا الوطنية.

وقال أيضا :"وجهت لقداسة البابا رسالة شكر وتقدير نيابةً عن جموع المصريين، على جهوده الحثيثة ودوره الوطني في دعم التماسك الوطني والحفاظ على وحدة النسيج الوطني للدولة المصرية، والقضاء على الإرهاب الفكري مختتما حديثه:"كل عام ومصر وشعبها يدًا واحدة ونسيج واحد وكل عام وأعيادنا رمز لوحدتنا الوطنية الراسخة وقوة وصلابة الشعب المصري ودليل راسخ على أن مصر تظل ثابتة وناهضة والشوكة التي تتحطم عليها مخططات أهل الشر.