«الهضبة ومنة شلبي والفيشاوي»..نجوم الفن يصابون بهوس التاتو ويتخذونه وسيلة لمنع الحسد

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«الوشم» موضة غربية بحتة، فرضتها الثقافات الأجنبية على المجتمعات العربية خاصة المصرية والتي استقبلها عدد كبير من الشعب بالنفور والغضب لعدم تناسبها مع عاداتنا وثقافتنا كمصرين، فضلا عن حرمانيتها دينيا، ولكن الأمر الذي كان أكثر استفزازا هو اتخاذ بعض النجوم الكبار الذين يعدوا قدوة ومثال أعلى للأطفال في مصر، الوشم كإطلالة أساسية من إطلالتهم، وعلامة ترتبط بهم للأبد، مما جعلهم مرمى للانتقادات بشكل متواصل في كل ظهور جديد لهم يبرز تلك الوشوم على جسدهم.

دوت الخليج ينشر في ذلك التقرير أبرز النجوم المصابون بهوس التاتو، وسر ارتباطهم به

الهضبة وهوس ارتباط وشومه بألبوماته المختلفة

الهضبة عمرو دياب، كان من أوائل هؤلاء المرتبطين بوضع الوشوم المختلفة على أجسادهم خاصة مع طرح البوم جديد له، وكأنه قاصدا به الترويج لأعماله عن طريقهم، أولهما كان يحمل اسم «عبد الله»، والذي أكد البعض أنه اسم نجله، في حين كتب على كتفه الأيسر أسماء بناته الثلاثة "جنى وكنزي ونور" بطريقة صعب التعرف عليها، واعتبر الجمهور التاتو لافتة طيبة منه لاعتزازه بابنائه، وكان ذلك مع صدر البوم وياه في 2009.

وعاد النجم عمرو دياب لإضافة تاتو جديد على جسده وفي ذراعه باسم والديه "عبدالباسط ورقية" تقديراً لهما بعد وفاتهما، ورسمه عمرو دياب بالخط الكوفي ليكتب بذلك أسماء جميع أفراد عائلته على جسده.

ثم كتابته اسمه بالانجليزية "amr diab" في يده، والتي ظهرت مؤخراً في عدة صور له.وكذلك كتابته تاريخ مولده باللغة الرومانية "x lxi" على قدمه والتي تعني "11 -10- 1961

وفاجأ عمرو دياب جمهوره برسم تاتو جديد في جسده في بوستر ألبوم "معدي الناس"، والذي أعلن عن طرحه في الأيام المقبلة، والذي اتضح انه عبارة عن كلمة "stamina" والتي تعني القدرة على التحمل أو البقاء، والتي فهمها جمهوره انها رسالة منه من وحي مسيرته وقدرته على الاستمرار والحفاظ على نجوميتة لأكثر من 30 عام.

التاتو يصيب الفيشاوي بمرض نفسي

وبذكر الوشم والنجوم، يأتي في أذهاننا بشكل تلقائي النجم المصري أحمد الفيشاوي الذي صرح في وقت سابق، في برنامج «الليلة دي» عبر فضائية «سي بي سي» بأنه مريض نفسي بإدمان التاتو، حيث قال «أول تاتو عملته كان من 10 سنين، وبعدين الموضوع بقى إدمان.. بقيت أستمتع بالموضوع والألم الناتج عن الرسم.. مرض نفسي من الآخر».

منة شلبي بوشم «الله»..ما علاقته بالحسد

ولكن الأمر الذي كان أكثر صدمة للجماهير، هو ظهور للفنانة منة شلبي الذي يتخذها عدد كبير من المصرين قدوة للعقل السليم ومثال أعلى للرقي، بتاتو عليه لفظ الجلالة «الله»، وبمجرد ظهورها في العرض الخاص لفيلمها «بعد الموقعة» وانهالت عليها التعليقات السلبية مطالبين الفنانة بإذالته لانه يمس الدين الإسلامي.

ولكن تجهالت الفنانة منة شلبي كل هذا واوضحت لهم سر هذا الوشم قائلة: «كل الموضوع أنني ظهرت في العرض الخاص لفيلمي "بعد الموقعة،" وعلى ذراعي "تاتو" يحمل لفظ الجلالة "الله،" وكان هدفي من وضع هذا الوشم هو حماية الله لي، ولم أكن أتوقع أنه سيثير كل هذه الضجة».

ولم تكن هذه المرة الاولى والأخيرة لظهور منة شلبي بالتاتو، فكان أول وشم وضعته منة على جسدها ظهرت به في مهرجان كان السينمائي عام 2012، ثم وضعت وشم ثاني أيضا على شكل الكريز، مما يتبين ارتباط منة شلبي القوي بالتاتو.

محمد عطية ووشومه الأربعة

ولعل أكثر الفنانين حبا للوشم، واستخدامه له في الإعراب عن حبه للأشخاص، هو الفنان محمد عطية، والذي تحدث عن آخر وشم له والذي يمثل الوشم الرابع، قائلا: «إمبارح عملت رابع تاتو فجسمي … أكتر تاتو كان نفسي أعمله … (سامية) اسم أمى … أهم شخص فحياتي والإنسانة الوحيدة اللى تستاهل يكون إسمها على جسمى ما يطلعش منه».

دينا مسعود

ومن أشهر النجمات اللاتي تعرضن لهجوم شديد بسبب التاتو كانت الفنانة دينا مسعود، عندما ظهرت خلال عام 2015 أثناء جلوسها على الشاطئ بوشم على ظهرها مكتوب عليه جزء من قصيدة "خصومة قلبي مع الله" للراحل أمل دنقل، الأمر الذي لم يعرضها فقط لهجوم شرس، بل وصل الأمر لاتهامها بالإلحاد.

ووجهت مسعود، خلال استضافتها ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمود سعد، ردًا قاسيًا لمنتقديها، قائلة: "غضبت جدًا من الهجوم عليا، وأرفض أن يقوم أي شخض بطرح سؤال ليس من حقه".

غادة عبدالرازق

وظهرت الفنانة غادة عبدالرازق، بوشمين شهيرين الأول على يدها اليسرى يحمل كلمة faith أي "الإيمان"، وآخر على يدها اليمنى وهو "العزيمة"، وظهرت بهما في أكثر من عمل فني في السنوات الأخيرة وخصوصًا مسلسل "حكاية حياة".