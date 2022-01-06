البيئة تكثف الحملات على مصادر التلوث المختلفة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها، ستقوم بالتكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بالعوامل الجوية، مشددة على الكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية غير المواتية والتى تساعد على تركيز الملوثات.





وناشدت وزيرة البيئة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء. وتأتى تصريحات وزيرة البيئة فى ظل توضيح منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة أن العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال اليومين القادمين، وذلك نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون على بعض المناطق ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة ما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء، وذلك استنادا إلى بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى العديد من أنحاء الجمهورية والتى أوضحت انخفاض فى مستوى جودة الهواء بدءا من اليوم نتيجة الاستقرار الشديد فى الأحوال الجوية مما تسبب فى تركيز الملوثات من المصادر المختلفة. وحثت الوزارة المواطنين بعدم التردد فى الإبلاغ عن أى مصدر للتلوث وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الـ(واتس اب) على رقم 01222693333.

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