انعقاد مؤتمر وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان وتمكين المرأة بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - نظمت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادى الجديد، مساء اليوم، برئاسة المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة، المؤتمر السنوى لوحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان وتمكين المرأة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم، ورؤساء وحدات تكافؤ الفرص على مستوى الإدارات التعليمية وفريق الوحدة بمديرية التربية والتعليم.





وقالت منى كمال الدين، مسؤولة وحدة تكافؤ الفرص بتعليم الوادى الجديد، إن المؤتمر تناول ماهية تكافؤ الفرص وأهم التحديات التى تواجه النوع الاجتماعى، والوحدة نجحت خلال السنوات الماضية فى تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية ومناقشة القضايا المتعلقة بتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تنمية القيم والاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب بالمدارس لخلق جيل يدرك ماهية الولاء والانتماء ويقدر قيمة المرأة ودورها فى تقدم ورقى المجتمع وذلك تحت إشراف وكيل وزارة التعليم بالمحافظة الدكتور جمال حسن. وأشارت، إلى أن أهداف الوحدة وتخصصاتها ذات أبعاد تنموية وأفكار رائدة تسعى إلى فرض سلوك حضارى ومشاركة فاعلة من خلال تنظيم ندوات توعية إرشادية إنمائية، وقائية فضلا عن الاهتمام برعاية المعلم والمتعلم، والأخصائيين الاجتماعيين، والإداريين من العاملين والعاملات بالتربية والتعليم، اجتماعيا وثقافيا، وصحيا ورياضيا. وعلى هامش المؤتمر تم تكريم بعض القيادات المتميزة التى ساهمت بدور فعال فى تكافؤ الفرص وتم توزيع جوائز للطلاب المشاركين فى مسابقة (كونى) وتقديم الهدايا للمشرفين عليهم.

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