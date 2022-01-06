تشيلسي يحسم ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة بثنائية ضد توتنهام.. فيديو

حقق فريق تشيلسي فوزا هاما على ضيفه توتنهام بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو".

سجل كاي هافيرتز الهدف الأول بعد أن اصطدمت الكرة بقدم دافينسون سانشيز بعد 5 دقائق، فيما سجل الثاني بن ديفيز مدافع توتنهام بالخطأ في مرماه بالدقيقة 34.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء القادم الموافق 12 من شهر يناير الجاري.

وكان السبيرز حجز مقعده في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه الثمين على جاره وست هام يونايتد بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذى جمعهما على ملعب " توتنهام هوتسبر"، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة.

بينما تأهل تشيلسي للمربع الذهبى بعدما اقتنص انتصارا صعبا من مضيفه فريق برينتفورد بثنائية نظيفة، في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب " جريفين بارك".

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مجموع مباراتى ديربى توتنهام وتشيلسي إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لينتظر المتأهل من قمة ليفربول وأرسنال في المواجهة الأخرى بالدور نصف النهائي والمقرر لها مساء غد الخميس.