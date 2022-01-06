أنا مقتدر..تاجر يتنازل عن بطاقته التموينية لصالح الدولة والوزير يكرمة في سوهاج

/670715/أنا-مقتدرتاجر-يتنازل-عن-بطاقته-التموينية-لصالح-الدولة-والوزير-يكرمة-في-سوهاج

يعتبر عبدالملاك جاد حنا جريس، وشهرته عبدالملاك العزازي، رئيس شعبة المخابز في سوهاج، وعضو مجلس إدارة بالشعبة العامة، أول من تنازل في محافظة سوهاج عن بطاقته التموينية الخاصة به وبأسرة، والتي مقيد بداخلها 4 أفراد، بعد رؤيته لعدم استحقاقه لها، وغيرة أحق ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

يقول عبدالملاك العزازي، أن ما دفعة لذلك هو المشاركة في مبادرة "رجع بطاقتك التموينية" والتي تحث المواطنين القادرين من الناحية المادية من أصحاب البطاقات التموينية علي التنازل طواعية ومن تلقاء نفسهم عن هذه البطاقات لصالح مستحقي الدعم والمحتاجين ماديا حتي يتم وصول الدعم لمستحقيه.

اول من يتنازل عن بطاقة التموين في سوهاج

وأكد انه سعى للتنازل عن بطاقته التموينية وخلال 15 يوما تم التنازل وبعث الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، شهادة تقدير وشكر له على ذلك، سلمها نيابة عنة المهندس محمد أبراهيم للمواطن عبدالملاك العزازي في مديرية التموين بسوهاج.

وناشد عبدالملاك العزازي، كافة المواطنين المقتدرين التنازل عن البطاقة التموينية حتى يصل الدعم للمستحقين ويساعد الدولة في النهوض، ويقف بجانبها كتف لكتف.

على جانب أخرأكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، في بيان اليوم، أن مخزون المحافظة من السلع الغذائية "زيت خليط، أرز، مكرونة، سكر سائب، مسلى، لحوم، دواجن، أسماك، صلصة صابون، جبن" يكفي المحافظة لمدة 15 يومًا.

واضاف وكيل وزارة التموين بسوهاج أن مخزون المحافظة من محصول القمح يكفى لمدة 56 يوما، وموجود بالمخابز والصوامع والمخازن والهناجر داخل المحافظة، وكافة الاحوال مستقرة ولا قلق من ناحية توفير المواد الغذائية بالمحافظة.

وكيل وزارة التموين بسوهاج

جدير بالذكر أن وكيل وزارة التموين بسوهاج شدد على رفع درجة الاستعدادات وحالة الطوارئ تحسبا لأي طارئ في ظل الاجواء المناخية غير الثابتة بالمحافظة، وتنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج .

وأكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، استمرار المتابعة والمرور وتكثيف الحملات على محطات تموين، والمخابز والمحلات والاسواق التجارية لضبط جشع بعض التجار والتلاعب بالأسعار.

تعاون مشترك بين مياه الشرب وجامعة سوهاج

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب اساتذة كلية العلوم بجامعة سوهاج لبحث توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج فى المجالات العلمية والتطبيقية بهدف تعظيم الاستفادة من دور الجامعة فى خدمة المجتمع.