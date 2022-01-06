/670723/بمناسبة-عيد-الميلاد-المجيد--محافظ-سوهاج-يهنئ-البابا-تواضروس-الثاني-وكافة-الاخوة-المسيحيين

أرسل اليوم اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وارسل أيضا محافظ سوهاج برقيات التهنئة لكل من الوزيرة نبيلة مكرم عبيد - وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء محب حبشي - قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والدكتورة منال عوض ميخائيل - محافظ دمياط، واللواء شريف فهمي بشارة - محافظ الإسماعيلية.

محافظ سوهاج يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

و أعرب اللواء طارق الفقي خلال برقياته عن أصدق التهاني والأمنيات بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة الجليلة لكافة أبناء الشعب المصري .

وقد هنأ محافظ سوهاج الأخوة المسيحيين داخل مصر والمقيمين بالخارج بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة، مشيراً أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وكيل وزارة التموين بسوهاج

جدير بالذكر أن وكيل وزارة التموين بسوهاج شدد على رفع درجة الاستعدادات وحالة الطوارئ تحسبا لأي طارئ في ظل الاجواء المناخية غير الثابتة بالمحافظة، وتنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج .

وأكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، استمرار المتابعة والمرور وتكثيف الحملات على محطات تموين، والمخابز والمحلات والاسواق التجارية لضبط جشع بعض التجار والتلاعب بالأسعار.

تعاون مشترك بين مياه الشرب وجامعة سوهاج

على جانب أخر التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب اساتذة كلية العلوم بجامعة سوهاج لبحث توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج فى المجالات العلمية والتطبيقية بهدف تعظيم الاستفادة من دور الجامعة فى خدمة المجتمع.

واشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل انه تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتحسين اداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ومنها بحث سبل تحسين جودة مياه الشرب المنتجة ودراسة المشكلات الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحى وعقد دورات تدريبية فى مجالات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى وتوجيه الباحثين لاجراء بحوث فى مجال المياه وفتح باب التسجيل بالدراسات العليا الموجهة لمجال مياه الشرب والصرف الصحى.