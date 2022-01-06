/670727/خاص-شريفة-الفار-تدرس-الاعتذار-عن-التواجد-في-قائمة-مرتضى-منصور-بالانتخابات

تدرس شريفه الفار الإعتذار عن الترشح في انتخابات الزمالك، بعدما تقدمت بأوراق ترشحها الأسبوع الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقدمت شريفه الفار بأوراق ترشحها مع مرتضى منصور وقائمته، حيث أعلن الأخير بأنها ستكون ضمن افراد القائمة، كما كانت في الدورة الأخيرة.

وكان تحدث مرتضى منصور في وقت سابق، بأن من الممكن أن لا تترشح شريفه الفار في تلك الدورة من الانتخابات لإسباب لن يعلن عنها، قبل أن تتقدم في الأخيربأوراق ترشحها ضمن قائمته.

أشرف صبحي يعلن عن موعد انتخابات الزمالك

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موعد إقامة انتخابات نادي الزمالك بشكل رسمي.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحكاية" على قناة أم بي سي مصر: " انتخابات الزمالك سوف تقام يوم 11 فبراير القادم وعلي يوم واحد، وجميع إجراءات الإنتخابات سليمة وقانونية".

وأضاف صبحى أن اللجنة الأولمبية ليس من حقها ولا صفة لها بإيقاف رئيس نادى الزمالك ولا أي رئيس نادي منتخب من جمعية عمومية، ولكن تملك إيقاف لعبه.

وأكمل: “جاء لنا حكم قضائي بعودة مجلس مرتضى منصور ونحترم القرار، وحفاظاً على نادي الزمالك قررنا عودة المجلس المنتخب”.

المحكمة الادارية العليا ترفض طعنيين ممدوح عباس وهشام حطب ضد مرتضي منصور

أصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفي ابو حسين نائب رئيس مجلس الدولة حكماً اليوم الإثنين، برفض الطعنيين المقدمين من ممدوح عباس و هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية واللذان كانا طعنا علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في مايو الماضي.

رسائل لاعبي الزمالك لـ مرتضى منصور.. وشيكابالا يتهم لجنة حسين لبيب

وقام مرتضى منصور بتوضيح كافة الأمور أمام لاعبي الزمالك من أجل العبور من المرحلة الحالية، ثم التركيز الجيد في القادم، مع الوعد بصرف مكافآت خاصة بالفوز ببطولة الدوري العام الماضي.

وفيما يلي أبرز رسائل لاعبي الزمالك لمرتضى منصور رئيس النادي:

شيكابالا: حمد الله على سلامة عودة مرتضى منصور، لاعبي الزمالك كانوا يريدوا فقط من يتحدثهم معهم ويقوم بإطمئنانهم على الفترة المقبلة، لأن الأمور لم تكن واضحة خلال الفترة الماضية خلال تواجد حسين لبيب، ونعد الجميع بالحفاظ على البطولات وإسعاد الجماهير.

حازم إمام: تحدثت مع أمير مرتضى منصور فور عودتك وقلت له أننا لم نحصل على المستحقات منذ 6 أشهر وكان هناك تفكير بأن كل الأمور الخاصة بنا ليس بها أي أزمات، ونشكرك على المساندة والدعم خلال الفترة الحالية ونتمنى إسعاد الجميع.