على راس وفد رفيع المستوى .. رئيس منطقة سوهاج الازهرية يقدم التهاني للأقباط الارثوذكس«صور»

/670728/على-راس-وفد-رفيع-المستوى--رئيس-منطقة-سوهاج-الازهرية-يقدم-التهاني-للأقباط-الارثوذكسصور

توجه الدكتور محمد حسانين - رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية "رئيس فرع الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج، رئيس لجنة المصالحات بسوهاج، رئيس بيت العائلة بسوهاج " على رأس وفد رفيع المستوى لتهنئة نيافة الأنبا باخوم اسقف سوهاج والمنشاة والمراغة وقيادات مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج بعيد الميلاد المجيد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ضم الوفد فضيلة الشيخ محمود الحويط - مدير عام منطقة وعظ وفتوى سوهاج، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن اللاوى - أمين عام فرع الرابطة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بسوهاج، وفضيلة الشيخ رمضان شعيب - منسق الرابطة بسوهاج وعلاء زيدان - مدير العلاقات العامة بالمنطقة، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة سوهاج الأزهرية وفضيلة الشيخ أحمد فتحي الونينى - إدارة وعظ سوهاج .

كان فى استقبال الوفد نيافة الأنبا باخوم، اسقف سوهاج وتوابعها وقيادات المطرانية بسوهاج، وفى جو ممتلئ بالود والترحيب قدم حسانين تهنئة الأزهر الشريف بسوهاج للإخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وأعرب عن خالص التهاني القلبية بهذه المناسبة السعيدة.

أزهر سوهاج يهنئ الاقباط

كما أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية على التعاون المستمر بين المطرانية والمنطقة الأزهرية بسوهاج في الكثير من المجالات ومنها بيت العائلة المصرية فرع سوهاج، لحل العديد من القضايا الخلافية بين المواطنين المصريين.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أن الرسالة الوسطية التي يمثلها الأزهر الشريف تهتم بالحفاظ على المجتمع المصري ونسيجه الواحد.

وعبر نيافة الأنبا باخوم، سعادته البالغة بهذه الزيارة الكريمة وبالحضور مؤكداً على الدور الهام الذى تتعاون فيه الكنيسة المصرية والأزهر الشريف في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية بجميع عناصرها.

الانبا باخوم اسقف سوهاج

واشار الانبا باخوم أسقف سوهاج وتوابعها لمتانة العلاقات وصدقها بين المطرانية والمنطقة الأزهرية ودورها في إحياء القيم المجتمعية الأصيلة التي تحث على التعاون واحترام التنوع وأهميتها في التصدي للقيم الشاذة الغريبة على مجتمعنا المصري، وتمنى الانبا باخوم في نهاية اللقاء أن يعيد الله هذا العيد على مصرنا الحبيبة بكل الخير والمحبة.

جاءا ذلك بناءا على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور عبد الرحمن الضوينى - وكيل الأزهر الشريف و الدكتور سلامة داود - رئيس قطاع المعاهد الأزهرية .