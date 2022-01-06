/670730/نائب-التنسيقية-يطالب-بحل-أزمة-العاملين-بماسبير

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشىون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها للمهندس مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، و الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بـشـان تأخر صرف المستحقات والرواتب للعاملين بمبنى ماسبيرو.

وأوضح النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، فى الطلب المقدم منه،إنه توالت الأزمات دون وضع حل جذري لمشاكل العاملين المتكررة وهو الأمر الذي نتج عنه تذمر العاملين بمبنى ماسبيرو بسبب تأخر صرف المستحقات والرواتب لعدة مرات مما يشير إلى سوء الإدارة من السيد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مما ينذر بآثار سلبية تؤثر على أداء تلك المؤسسة العريقة وتستوجب تلك المشكلة التدخل العاجل لإصلاحها. وطالب النائب محمد اسماعيل بإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لمناقشته ووضع حلول جذرية لمشاكل العاملين.

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