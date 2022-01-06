بيان كورونا اليوم.. الصحة تعلن زيادة فى الإصابات والوفيات

جدة - نرمين السيد - وكشفت "الصحة" عن خروج 912 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 323913 حتى اليوم.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تسجيل 803 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لـ فيروس كورونا ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 27 حالة جديدة.

بيان كورونا اليومي

وأشار عبد الغفار إلى أن إجمالي العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد، حتى أمس الأربعاء، هو 389454 من ضمنهم 323913 حالة تم شفاؤها، و21863 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت "الصحة" عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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