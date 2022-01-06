/670733/خالد-الدرندلي-حلم-منتخب-مصر-الصعود-لكأس-العالم-والفوز-بكأس-أفريقيا-للعودة-للصدارة-من-جديد

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه من الممكن إقامة مباراة ودية للفراعنة أمام الكونغو يوم الجمعة المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "منتخب مصر يسعى للصعود لكأس العالم المقبلة 2022 في قطر وهذا حلم للجميع، وأفضل شئ حاليا هو وجود اتحاد منتخب للرياضة المصرية".

وزاد "أشكر أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم على ثقتهم الغالية والهامة في هذا التوقيت ونعد بأن نبذل قصارى جهدنا للظهور بالشكل الذي يليق بكرة القدم المصرية في الفترة المقبلة".

وأكمل "المجلس الجديد سيقوم بعمل مسحة كورونا ثم زيارة معسكر منتخب مصر من أجل دعم الجميع قبل السفر إلى الكاميرون للتنافس على كأس أفريقيا".

وواصل "لابد من المنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا المقبلة ثم التأهل لكأس العالم بقطر ولدينا إمكانيات كبيرة لتحقيق هذه الأحلام ونريد أن نعود إلى الصدارة".

جمال علام: منتخب مصر سوف يذهب لكأس أفريقيا للفوز بالبطولة وليس التمثيل المشرف

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مصر لن تشارك من أجل التمثيل المشرف في بطولة أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "الاتحاد الجديد سيكون داعم أساسي لمنتخب مصر من أجل الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا، لأن تاريخ مصر كبير ولا يصح أن نذهب من أجل التمثيل المشرف فقط".

وزاد "لن يتم الحديث عن الأمور التي سببت مشاكل خلال الفترة الماضية والتركيز فقط على كأس أمم أفريقيا ومشوار منتخب مصر من أجل الفوز باللقب القاري".

واختتم " بطولة كاس مصر سوف تقام ولا يتم إلغائها، ولجنة الحكام دائما تكون تابعة للاتحاد المصري لكرة القدم والجميع يعلم ذلك".