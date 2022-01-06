/670735/النائب-خالد-أبو-الوفا-يهنئ-أخيه-المهندس-محمد-أبو-الوفا-لفوزه-بعضوية-الإتحاد-المصري-لكرة-القدم

هنأ النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، اخيه المهندس محمد أبو الوفا، بمناسبة فوزه بعضوية مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم.

وتجدر الإشارة إلي أن فازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد ، حيث حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى.

وضمت القائمة كلا من:

جمال علام، خالد الدرندلي، محمد حلمي، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين، دينا الرفاعي.