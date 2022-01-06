/670737/شادي-محمد-فينجادا-مالوش-لازمة-في-الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-ويجب-أن-يعمل-المجلس-الجيد-على-العدل-والكفاءة

أكد شادي محمد، نجم الأهلي السابق، ان الاتحاد المصري لكرة القدم لا يحمل وجودة جديدة في الفترة الحالية بعد إعلان نتائج الانتخابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة النهار" "جمال علام كان رئيسا من قبل وتواجد محمد أبو الوفا وبعض الأعضاء ومفيش أي تغيير".

وزاد "تواجد حازم إمام ومحمد بركات في الاتحاد الجديد يمثل قوة كبيرة للجميع، ويجب أن يعملوا من أجل صالح كرة القدم المصرية والبعد عن الأهلي والزمالك".

وواصل "لابد من حل مشاكل الرياضة المصرية والشباب حاليا في مصر يحفظ ما يحدث في الدوري الإنجليزي والإسباني بسبب النظام، وهذا الأمر لا يحدث في مصر وأتمنى أن نصل للإدارة الجيدة".

وتابع "الكل يساند المجلس الجديد للاتحاد ويجب أن يتم اتخاذ القرارات بعيدا عن أي نادي، ويجب محاسبة كل مدير فني على أعماله وعدم تكرار ما حدث مع حسام البدري، الذي لم يعلب أي مباريات ودية لمدة 7 أشهر".

وأكمل "كان هناك بعض مسئولي الاتحاد يعملوا في القنوات التليفزيونية ولا يتحدثوا عن السلبيات التي تحدث وهناك من يعلم مشاكل كرة القدم المصرية بشكل جيد، ويجب أن يتك تحديد موعد بداية ونهاية الدوري".

واختتم "هناك مجاملات في تدريب المنتخبات الوطنية، ولابد من الاعتماد على الخبرات وأصحاب الجدارة هم من يتواجدوا وليس المجاملات، ومحمود الجوهري عندما كان متواجدا في الاتحاد المصري لكرة القدم لم يكمل معهم لأن طريقة العمل كانت غير مناسبة، وفينجادا مالوش لازمة، وبيحصل على مليون جينة في الشهر ومالوش أي بصمة أو تطوير".