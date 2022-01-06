وفاة الفنانة مها أبو عوف

توفيت الفنانة مها أبو عوف منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك أثناء تواجدها داخد إحدى المستشفيات الكبرى.
دوت الخليج
وفاة مها أبو عوف
وكانت الفنانة مها أبو عوف تعاني من مرض السرطان على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت على آثره مؤخرًا للعناية المركزة، حتى رحلت عن عالمنا.
أخر أعمال مها أبو عوف يشار إلى أن أخر أعمال الفنانة مها أبو عوف كان من مسلسل الحرير المخملى، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.
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