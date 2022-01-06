نجاح إصلاح عيب خلقى بمنظار الأنف فى بورسعيد تحت مظلة التأمين الشامل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء أول عملية من نوعها تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، لإصلاح عيب خلقى وانسداد كامل بفتحه الأنف الخلفية لأحد منتفعى المنظومة الجديدة بالمحافظة، وذلك بمستشفى السلام التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.





وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم إجراء الجراحة للمنتفع البالغ من العمر 22 عاما، باستخدام منظار الأنف المتقدم، وذلك على يد الفريق الطبى المتميز بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السلام، والذى قام بتشخيص الحالة بعد معاناة المريض منذ الولادة بدون تشخيص حالته، مشيرا إلى استقرار الحالة الصحية للمريض بعد الجراحة.

ولفت بيان الهيئة، إلى أن الفريق الطبى الذى قام بالجراحة ضم كل من أ.د. إسلام محمد حسين دراهم "أخصائى ومدرس مساعد الأذن والأنف والحنجرة"، الدكتور بولا عماد جورج "أخصائى الأنف والأذن والحنجرة"، بمشاركة د. حاتم الطاهرى "استشارى تخدير"، الدكتور محمد بسيونى "طبيب مقيم"، ومعاونة فريق التمريض المتميز بالمستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مستشفى السلام بورسعيد يؤدى خدماته بأعلى جودة صحية لكافة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى المترددين على الاستقبال والحوادث، مشيدا بكفاءة الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى من أطباء وفرق تمريضية باعتبار مستشفى السلام بورسعيد هى المستشفى الأم والأقدم بمحافظة بورسعيد.

وأشار السبكى، إلى أنه بعد انتهاء أعمال التطوير بالجناح البحرى، سيتم إضافة مبنى مكون من 7 أدوار من المقرر أن يضيف للمستشفى 80 سريرا جديدا بجميع الأقسام، علاوة على وحدة جديدة لمرضى الغسيل الكلوى تضم 33 جهازا حديثا، ووحدة قسطرة القلب والعناية المركزة بسعة 10 أسرة، فضلا عن قسم الأشعة والتحاليل، و4 غرف للجراحات المختلفة، وغرف للولادة وعلاج الحروق، مؤكدا أن تقديم حزم طبية جديدة وبأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة هو معيار التميز للهيئة العامة للرعاية الصحية.