مها أبو عوف حققت حلم الأمومة بعد 15 عامًا.. دوت الخليج ينشر معلومات عن الجميلة التي رحلت في هدوء

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توفيت منذ قليل الفنانة مها أبو عوف عن عمر يناهز 65 عامًا وذلك عقب تعرضها لأزمة صحية تسببت في دخولها إحدى المستشفيات التي لفظت أنفاسها الأخيرة بها.

دوت الخليج ترصد 10 معلومات عن الراحلة

من هي مها أبو عوف؟

1- اسم الفنانةومها ابو عوف الحقيقي منى أحمد شفيق أبو عوف 2- ولدت مها أبو عوف في القاهرة عام 1956 3 - تعد الفنانة مها أبو عوف هي شقيقة الفنان الراحل عزت ابو عوف

4- كان للراحلة ثلاث شقيقات هم منال ومنى وميرفت 5- تشاركت مها أبو عوف برفقة أشقاءها وكونا فرقة 4m أو فور ام بقيادة شقيقهم عزت أبو عوف فى نهاية فترة السبعينات وحققا نجاحًا كبيرًا 6- تزوجت من الملحن والموسيقار عمر خورشيد لتكون أخر زيجاته والذى توفى وهى مازالت زوجته 7- لديها إبن وحيد يدعى شريف وهو ابنها من زواجها الثاني بعد معاناه مع عدم الإنجاب. لمدة 15 عامًا

جنازة مها أبو عوف

قررت أسرة الفنانة مها أبو عوف تشييع جثمانها عقب صلاة ظهر اليوم الخميس الموافق 6 يناير وذلك من مسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة مصر الجديدة.

توفيت الفنانة مها أبو عوف منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك أثناء تواجدها داخد إحدى المستشفيات الكبرى.

سبب وفاة مها أبو عوف

وكانت الفنانة مها أبو عوف تعاني من مرض السرطان على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت على آثره مؤخرًا للعناية المركزة، حتى رحلت عن عالمنا.

أخر أعمال مها أبو عوف

يشار إلى أن أخر أعمال الفنانة مها أبو عوف كان من مسلسل الحرير المخملى، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.