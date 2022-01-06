خبير: وصلنا لـ اكتفاء ذاتى من الخضروات والفاكهة بنسبة 100% (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حواره مع برنامج "الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" الفضائية، مساء أمس الأربعاء.

وأكد أبو اليزيد إلى أن مصر صلت لـ اكتفاء ذاتى من السكر يقدر بـ 90%، أما الخضراوات والفاكهة فقد وصلت لـ اكتفاء ذاتى 100%، بسبب زراعة 100 ألف فدان صوب، مؤكدا أن كل فدان يساوى 8 أفدنة من الإنتاج.

وأشار إلى أنه تم افتتاح 55 سوقا جديدة، لم نكن نصدر لها، مؤكدا أن مصر تصدير كميات من الخضروات والفاكهة وصلت إلى 5.6 مليون طن تقريبا.

وأضاف أحمد أبو اليزيد، أن وزارة التموين افتتحت منذ 6 أشهر مركز تطوير وسلامة الغذاء، ليخدم على جودة المنتج الغذائى، مؤكدا أن الدولة لم تعد تهتم بكم الغذاء فقط ولكن أيضًا بسلامته.