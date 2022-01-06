والدة بسنت خالد: مشفتش رسالة بنتى إلا بعد وفاتها.. وهذه آخر كلماتها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشفت والدة الطالبة بسنت خالد، زهرة الغربية، وضحية الابتزاز الجنسى فى كفر الزيات، تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن واقعة انتحار ابنتها بتناول حبوب حفظ الغلال، بعد نشر شابين صورا لها مفبركة تمس سمعتها.





جاء ذلك، خلال حلقة خاصة من برنامج "تفاصيل"، والمذاع على قناة "صدى البلد 2" الفضائية، مساء أمس الأربعاء.

وأكدت والدة بسنت خالد أنها كانت فى ذهول لما رأت الصور المفبركة لابنتها، مع الكلام الكاذب الذى قيل عنها، مشددة على أنها كانت متأكدة أن الصور لا تخص ابنتها وأنها مفبركة، لافتة إلى أنها واثقة تمام الثقة من أخلاق ابنتها.

بسنت خالد

وأكدت والدة بسنت خالد أنها لم تر الرسالة التى كتبتها ابنتها لها قبيل وفاتها، إلا بعد انتحار ابنتها، لافتة إلى أن ابنتها عندما حدث لها قيئا نتيجة تناول حبة الغلال السامة ذهبوا بها إلى المستشفى على الفور "وعملنا غسيل معدة وفاقت شوية وكلمتنا وفى آخر مكالمة قبل الفجر قالتلى أنا كلت وشربت خدى إنتى علاجك وكلى وارجعى الصبح عشان خاطرى خدى علاجك"، متابعة: "أنا عايزة حق بنتى وهى متستاهلش اللى حصلها، ونارى مش هتبرد غير بالقصاص العادل".