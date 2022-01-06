والدة بسنت خالد تحكى عن لحظة وفاة ابنتها فى المستشفى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حلقة خاصة من برنامج "تفاصيل"، والمذاع على قناة "صدى البلد 2" الفضائية، مساء أمس الأربعاء.

وقالت والدة بسنت خالد نصا: "بنتى كانت حافظة للقرآن الكريم، وبتطلع من الأوائل، وكانت عايزة تبقى دكتورة، وأنا لما لقيتها عايزة كده قلت لها هاتى مجموع كبير وسيبى كل حاجة على ربنا، وأى حد كان بينادى لها على المذاكرة كانت بتقول أنا غيرت اسمى محدش ينده علىَّ".

بسنت خالد

وأضافت والدة بسنت خالد، وهى تحكى عن آخر لحظات حياة ابنتها: "طلعت رحت على المستشفى صباح يوم السبت لقيت بنتى فى حالة ميئوس منها وفى العناية المركزة ولما شفتها كنت عارفة أنه مفيش أمل، ولما قربت منها شميت ريحة الحباية السامة فأخدتها فى حضنى".

وأضافت والدة فتاة الغربية أن ابنتها بسنت خالد انهارت لما رأت الصور المفبركة، متابعة: "أنا هديتها وقلت لها أنا مصدقاكى".