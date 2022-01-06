حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

الشبورة المائية

وتوقع خبراء الأرصاد أن تسود شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب صباحا "من 4 : 8 صباحا تقريبا" على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشف الخبراء عن وجود شوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الأسكندرية 17 09

وادى النطرون 17 09

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 17 10

بلطيم 18 09

مطروح 17 09

السلوم 17 10

سيوة 16 08

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 19 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 11

العريش 18 10

رفح 18 09

رأس سدر 19 11

نخل 17 05

نويبع 18 12

طابا 17 09

كاترين 12 02

الطور 23 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 13

مرسى علم 22 14

الفيوم 18 07

بنى سويف 18 07

المنيا 18 07

أسيوط 18 07

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 21 10

أسوان 24 09

إدفو 24 11

أبوسمبل 24 10

الوادى الجديد 23 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 22 15