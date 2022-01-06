/670745/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم، الخميس، مواجهات نارية في دوريات العالم ومن أبرزها، مباراة ميلان ضد روما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد المباريات: مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا تقام مباراة فريق سبورتنج خيخون ضد فريق فياريال في تمام الساعة 7 مساء يخوض فريق ريال سرقسطة أمام فريق إشبيلية في تمام الساعة 7 مساء. تقام مباراة فريق أتلتيكو مانتشا ريال ضد نظيرة أتلتيك بيلباو في تمام الساعة 9 مساءً. رايو ماخاداهوندا أتلتيكو مدريد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً. مواعيد مباريات الدوري الإيطالي بولونيا ضد فريق إنتر ميلان في تمام الساعة الواحد والنصف ظهراً، عبر قنوات Lega Serie A YouTube. تقام مباراة اتسيو ضد فريق إمبولي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً عبر قنوات DAZN 1HD Italia اقلم مباراة أتالانتا ضد فريق تورينو والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبر قنوات Lega Serie A YouTube. ميلان ضد نظيرة روما والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات DAZN 1HD Italia. تقام مباراة يوفنتوس ضد فريق نابولي في تمام الساعة 9.45 مساء عبرقنوات DAZN 1HD Italia. موعد مباراة كأس السوبر السعودي تقام مباراة الهلال ضد نظيرة الفيصلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والربع مساءً.

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