استقبال السيسى لـ رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بتشاد.. يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "تعزيز التعاون الأمنى والعسكرى مع تشاد لمكافحة الإرهاب"، ذكرت صحيفة "الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لجمهورية تشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، امتدادا لتميز العلاقات التاريخية الوطيدة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، والتى ترسخت دعائمها خلال فترة رئاسة الراحل الشهيد "إدريس ديبى"، وأخذا فى الاعتبار علاقة الجوار الإستراتيجى التى تجمع بين مصر وتشاد، فضلا عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس بقصر الاتحادية، محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكرى الانتقالى لجمهورية تشاد، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمى وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وأعرب الرئيس السيسى، خلال اللقاء، عن اهتمام مصر بمواصلة التعاون مع الأشقاء فى تشاد بمجال بناء القدرات من أجل تنمية وصقل الكوادر التشادية فى مختلف التخصصات، فضلا عن تعظيم التعاون الأمنى والاستخباراتى والعسكر لمكافحة تحدى الإرهاب والفكر المتطرف.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن اللقاء شهد التباحث حول سبل دفع التعاون بين البلدين، خاصة من خلال إعادة تفعيل اللجنة الثنائية المشتركة.. كما تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع فى ليبيا الشقيقة وتداعياتها الإقليمية على صعيد الأمن والاستقرار، حيث تم التوافق على ضرورة تضمين العملية السياسية فى ليبيا آلية واضحة لخروج جميع العناصر الأجنبية المسلحة المتواجدة هناك، من مرتزقة وإرهابيين وتنظيمات متطرفة، مع ضمان عدم تسرب الأسلحة والعتاد العسكرى لديهم إلى المحيط الإقليمى.

من جانبه، أشاد محمد إدريس ديبى بالعلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون مع مصر، وأعرب عن تقديره العميق لما تقدمه مصر وشعبها وقيادتها لبلاده من مساندة ودعم خلال المرحلة الراهنة الحساسة التى تمر بها تشاد، وفى عديد من المجالات، وخصوصا دعم القدرات، وذلك لمساعدتها على تحقيق تطلعاتها فى التنمية، مع تأكيد وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة.

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "توجيه رئاسى بتحسين حياة المواطنين فى موازنة الجمهورية الجديدة" أن د. محمد معيط وزير المالية قال إن مشروع موازنة العام المالى2022 - 2023 سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية فى الجمهورية الجديدة للبرامج الفعالة فى الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنـسـان المـصـرى، وتعزيز دعائم الاستثمار فى رأس المال البشرى، إضافة إلى تعظيم الجهود التنموية فى مختلف المجالات، والتوسع فى الاستثمارات العامة؛ بما يسهم فى رفـع كـفـاءة الخـدمـات الأسـاسيـة مـن خـلال المـضـى فـى اســتــكـمـال تنفيذ أضخم مشروع فى تاريخ مصر لتنمية الريف "حياة كريمة"، والارتقاء بمستوى معيشة 60% من المصريين.

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وأضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضى قـدمـا فـى تـعـزيـز حـركـة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة كورونا، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المـجـالات، على نحو يسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى.

وفى الشان التعليمى ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة التربية والتعليم انتهت من تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع الفصول بالمدارس الثانوية العامة المرتبطة بشبكات الفايبر والإنترنت الجاهزة لمنظومة الامتحانات الإلكترونية، وذلك لضبط الغشاشين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة الخارجين عن النظام، وضبط أى محاولة للإخلال بسلامة وأمن المنظومة الامتحانية، سواء عن طريق الغش داخل اللجنة أو محاولة الاتصال بالخارج لإرسال الأسئلة وتلقى الإجابات.

وعلمت الأهرام أنه تقرر تسليم كل مدير مدرسة «لاب توب» مرتبطا بالكاميرات المركبة فى الفصول، ليتابع كل ما يدور داخل اللجان والتحرك السريع لضبط المخالفين.

وفى ذات الشأن، وتحت عنوان "امتحانات أولى وثانية ثانوى لن تقتصر على الاختيار من متعدد"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الحكومة أكدت عدم صحة ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن اقتصار أسئلة امتحانات منتصف العام الـدراسـى الحـالـى للصفين الأول والثانى الثانوى على الاختيار من متعدد.

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتى نفت تلك الأنباء، وأشارت إلى أن امتحانات منتصف العام الدراسى الحالى للصفين «الأول والثانى» الثانوى ستكون أسئلة متنوعة، تشمل كلاً من أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.

وأضافت أن أسئلة الاختيار من متعدد ستكون إلكترونية فى المواد الدراسية الأساسية، ويتم تصحيحها إلكترونياً دون تدخل الـعـنـصـر الـبـشـرى، بينما ستكون الأسئلة المقالية ورقية فى بعض المواد، ويتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة، وذلك بهدف اختبار مهارات وقـدرات الـطـلاب فـى المـوضـوعـات الدراسية المختلفة.

وفى الشأن الاقتصادى، وتحت عنوان "احتياطى النقد الأجنبى يقترب من 41 مليار دولار"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أكد البنك المركـزى عـلـى مـواصـلة ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية شهر ديسمبر الماضى 2021 ليصل إلى 40 مليارا و934 مليون دولار.

وذكر البنك المركزى أن صافى الاحتياطيات الدولية زاد خلال شهر ديسمبر الماضى بمقدار 25 مليون دولار مقارنة مع شهر نوفمبر السابق عليه والذى بلغ فيه 40 مليارًا و909 ملايين دولار.

وفى صفحتها الأولى وتحت عنوان "80 رحلة طيران لشرم الشيخ لنقل ضيوف منتدى شباب العالم"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الـشـركـة الـوطـنـيـة مصر للطيران أنهت استعداداتها للمشاركة فى منتدى شباب العالم فى دورته الرابعة بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 10 إلى 13 يناير الحالى.

ونقلت الصحيفة عن الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى تأكيده ضرورة تقديم كافة التسهيلات والخدمات بمطارى القاهرة وشرم الشيخ لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى منتدى شباب العالم والذى يمثل أهمية كبيرة فى تعزيز مكانة مصر ودورها الريادى بين دول العالم.

وشدد الوزير على جاهزية مطار شرم الشيخ لاستقبال وفود المنتدى بالصورة التى تليق بمكانة مصر.. معربا عن تقديره بالعنصر البشرى الذى يمثل الثروة الحقيقية لقطاع الطيران المدنى.

وقال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران: إن الشركة هى الناقل الرسمى لوفود المنتدى.. مشيراً إلى أن مصر للطيران ستنظم 80 رحلة إلى شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 15 يناير الحالى واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بدءاً من المحطات الخارجية بمختلف مطارات العالم وصولا لمطارى القاهرة وشرم الشيخ.

وتحت عنوان "البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن قداسة البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد المجيد بـكـاتـدرائـيـة ميـلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

ونقلت الصحيفة عن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية قوله إن قداس عيد الميلاد سيكون فى كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة مع الالـتـزام وبـتـطـبـيـق كافة الإجـراءات الاحترازية والحضور 25%، من سعة الكنيسة، مضيفا أن دخول وخروج الكنيسة سيكون بنظام وستكون هناك إجـراءات مشددة لتطبيق الإجـراءات الوقائية لحماية الحضور من الإصابة بفيروس «كورونا»، مبيناً أنه تم وضع عدة أنظمة لراغب الحضور.



وعن اجتماع الوزراء أمس ، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كشف، عن أن الحكومة أعدت وثيقة بشأن تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، حيث قام مجلس الوزراء ممثلا فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتنسيق مع ممثلى الوزارات والجهات المعنية وعدد من الخبراء، بإعداد التصور الخاص بالوثيقة، الذى سيتم إرساله لكل الوزارات، مشددا على ضرورة الاهتمام بمراجعة هذه الوثيقة، خاصة فى القطاعات التى تهم كل وزارة، تمهيدا للاجتماع مع عدد من ممثلى القطاع الخاص، بهدف إعلان ملامح هذه الوثيقة قريبا.

وأضاف مدبولى أن الاجتماع الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، والذى تم خلاله استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصرى خلال العام الماضى 2021، وموقف الميزان التجارى والصادرات والواردات، وخطة الحكومة لزيادة حجم الصادرات، والجهود المبذولة لتطوير قطاع الصناعة، تناول أيضا رؤية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص، ومشاركته فى جميع جهود التنمية التى تتم على أرض مصر، منوها إلى أن إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجارى، أظهرت تحقيق الصادرات غير البترولية زيادة بنسبة 27%، وهو ما يحدث لأول مرة فى تاريخ الاقتصاد المصرى.