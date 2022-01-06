الليلة.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بـ كاتدرائية ميلاد المسيح

جدة - نرمين السيد - يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الخميس، قداس عيد الميلاد المجيد 2022، فى كاتدرائية ميلاد المسيح بـ العاصمة الإدارية الجديدة.





ويأتى ترؤس البابا لـ قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم بعد غياب العام الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تمت إقامة القداس بعدد محدود فى دير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، بمحافظة البحيرة.

قداس عيد الميلاد المجيد

ويترأس البابا تواضروس الثانى، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح وسط إجراءات احترازية مشددة من كورونا، حيث يشارك فى القداس لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذى يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين.

من جانبها، أعلنت الكنيسة المصرية عن توفير مواصلات، ذهابًا وعودة، للمقبولين للمشاركة فى قداس عيد الميلاد بـ كاتدرائية ميلاد المسيح، مع إمكانية الذهاب إلى الكاتدرائية بالسيارات الخاصة، مشيرة إلى أن أبواب الكاتدرائية ستُفتح فى الخامسة مساء اليوم، على أن يبدأ القداس من السابعة حتى الـ 12 من منتصف الليل.