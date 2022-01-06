/670747/موعد-مباراة-اتلتيكو-مدريد-ورايو-ماخاداوندا-فى-كأس-الملك-الإسباني

يدخل فريق أتيليكو مدريد مباراته اليوم الخميس، أمام فريق رايو ماخاداهوندا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل فريق أتيليكو مدريد المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق.

نتيجة مباراة أتيليكو مدريد ضد ليفربول

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهداف فريقة في شباك اتليتكو مدريد، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، على طريقته المعتاده، من خارج منطقة الجزاءن ليعطي الأفضلية لفيريقة من بداية المباراة.

واحرز محمد صلاح الهدف من خالص مجهوده الفردي، من خلال مراوغة الاول والثاني والمرور من الثالث والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وسجل نابي كيتا الهدف الثاني لفريق ليفربول، من خلال تسديدة لكرة مرتده من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الشباك ويزيد الأفضلية للريد علي أرض اتليتيكو مدريد.

رفض اتليتيكو مدريد تقدم الضيف ليفربول، ليعود جريزمان ويسجل الهدف والثاني، ويعيد فريقه في نتيجة المباراة.