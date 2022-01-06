/670748/موعد-مباراة-الهلال-والفيصلي-في-كأس-السوبر-السعودي

يخوض فريق الهلال مباراته اليوم الخميس، أمام فريق الفيصلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، على ملعب "الأمير فيصل بن فهد ، في بطولة السوبر السعودي للموسم الحالي 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفي وقت سابق، قد توج فريق الهلال السعودي بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، ليخوض مباراة كأس السوبر السعودي أمام فريق الفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين

نتيجة مباراة الهلال ضد النصر

الجدير بالذكر أن انتهت مباراة الهلال والنصر، بنتيجة هدفين دون رد للأخير، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثامنة من منافسات، دوري كأس الامير محمد بن سلمان، وشهد على اللقاء ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود.

افتتح التسجيل في المباراة فيسينت أبو بكر، في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال اختراق رائع من فيسينت أبوبكر داخل منطقة الجزاء بعد المرور من أكثر وسدد كرة من داخل المنطقة لترتطم بالمدافع ثم العارضة وتسكن الشباك.

عاد الفريق الهلالي في نتيجة المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، عن طريق بافيتيمبي جوميس، ولكن حكم اللقاء يلغي الهدف لعدم صحته.

وأكد أندرسون تايسكا على نتيجة المباراة في الدقيقة الأخير من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح النصر ومن ثم تمريرة رائعة من فيسينت أبوبكر إلى أندرسون تاليسكا الذي انفرد بالمرمى من وسط الملعب ليسجل الكرة في الشباك بعد تسديدة رائعة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

نتيجة آخر لقاء بين الفريقين

نجح فريق الهلال السعودي من خطف وتحقيق الفوز علي غريمة التقليدي المحلي، فريق النصر، في لقاء نصف نهائي دوري ابطال أسيا لموسم 2020/2021، بنتيجة هدفين مقابل هدف.