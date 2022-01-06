/670749/تعرف-على-موعد-مباراة-يوفنتوس-ونابولي-في-الدوري-الإيطالي

يستعد فريق يوفنتوس لمباراته اليوم امام نظيره نابولي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع من مساءً، ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "أليانز ستاديوم"، في قمة الجولة الـ20 من منافسات الدوري الإيطالي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل فريق يوفنتوس حاليا المرتبة الخامسة برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بينما نابولي يأتي ثالثاً في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة.

نتيجة مباراة يوفنتوس ضد تشيلسي

حقق تشيلسي فوز كبير على نظيره يوفنتوس بنتيجة 4/0 على ملعب "ستامفور بريدج" ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقدم تشيلسي لقاء قوي تحت قيادة توخيل، وكانوا مسيطرين على مجريات اللقاء بينما لم يظهر يوفنتوس بشكل جيد خلال المبارة وأستقبلت شباكهم 3 أهداف.

وأفتتح الأهداف تريفوه تشالوباه في الدقيقة 25 ثم عزز رييس جيمس بالهدف الثاني في الدقيقة 55، وأختتم هودسون أودي بالهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق، ليفوز تشيلسي في الأخير بثلاثية نظيفة، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أحرز فيرنر الهدف الرابع.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي للنقطة رقم 12 في المركز الأول، بينما ظل نفس عدد نقاط تشيلسي بالمركز الثاني.

تشكيل تشيلسي في المباراة:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: تريفو تشالوباه – تياجو سيلفا – أنتوني رودريجر

الوسط: بن شيلويل – جورجينيو – نجولو كانتي – رييس جيمس

الهجوم: حكيم زياش – كالوم هودسون أودوي – كريستيان بوليسيتش

تشكيل يوفينتوس أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: أليكس ساندرو – ماتيس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – خوان كوادرادو

الوسط: رودريجو بنتانكور – مانويل لوكاتيلي – ويستون ماكيني - أدريان رابيو

الهجوم: فيديريكو كييزا – ألفارو موراتا.