القوى العاملة: تعيين 656 شابا منهم 3 من ذوى الهمم بالأقصر

وأوضح وزير القوى العاملة أن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا منها 6 منح مواليد بـ 12000 جنيه، و8 منح زواج واحدة بمبلغ 24000 جنيه، فضلا عن عمل رعاية صحية لـ 133 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالى 88 ألفا و150 جنيها، بالإضافة إلى إستكمال صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 1648 عاملا من المسجلين بإجمالى 842 ألفا و500 جنيه، وتسجيل 79 عاملا جديدا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.
وتلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضى، مشيرا إلى أنه فى مجال التفتيش العمالى ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 264 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 26 محضرا للمنشآت المخالفة.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية على 263 منشأة، وإعادة التفتيش على 377 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 80 محضرا، وإعطاء مهلة قانونية لـ 368 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتى تم إنذارها بها، وعمل 8 ندوات توعية، ومنح ترخصين لمنشأتين.
كما تلقت المديرية 27 شكوى عمالية، تم تسوية أثنين منها وديا، وإحالة 8 شكاوى منها إلى القضاء، وحفظ شكوى منها، و16 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 340 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.
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