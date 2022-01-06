راعى الكنيسة المصرية بالكويت: أقباط ومسلمى مصر على قلب رجل واحد منذ 14 قرنا

جدة - نرمين السيد - أكد راعى الكنيسة المصرية فى الكويت القمص بيجول الأنبا بيشوى، أن على مدى 14 قرنا من الزمان والأقباط والمسلمين فى مصر على قلب رجل واحد، مشيرا إلى أنه فى عهد الرئيس السيسى تميزت تلك العلاقة الأخوية، وهو من أكد عليه فى جميع المحافل أنه رئيس لكل المصريين.





وقال القمص بيجول فى تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الخميس: "إننا نحتفل بالأعياد فى الكويت كما تعودنا فى مصر، فنحن دائما نعيد جميعا مسلمين وأقباط، فهى أعياد مشتركة طوال العام، أدام الله الأعياد على الجميع".

وأشار بيجول إلى قيام الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى بوضع صورة للقديس ماركوس الرسول بمحطات المترو وشوارع القاهرة كشخصية متميزة وتاريخية، مؤكدا أن هناك الكثير مما قدمه الرئيس السيسى لأقباط مصر وسيسجلها التاريخ مثالا للتلاحم والأخوة بين جموع الشعب المصرى.

ووصف بيجول الأنبا بيشوى العلاقات المصرية الكويتية بالأخوية التاريخية الراسخة مثل الجبال، والتى تتنامى مع مرور الأيام وتزداد قوة بفضل القياديتين فى البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى وأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونوه راعى الكنيسة المصرية بالكويت إلى أن من يريد أن يرى الحريات الدينية على أرض الواقع فليأت وينظر ما نعيشه فى الكويت، فنحن يد بيد إخوة متحابون فى ظل رعاية حكام الكويت أسرة آل الصباح الكرام، والكويت كانت دائما نموذجا مضيئا فى الإخاء والتسامح الإنسانى الحقيقى، وهو ما نشهده فى كل محافلنا المحلية والدولية حتى أصبحت مثالا عالميا، وقدوة للجميع فى العطاء والمحبة والتسامح.