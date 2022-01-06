شعراوى يبحث مع إحدي الشركات العاملة في مجال النظافة التعاون في منظومة...

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع وفد من إحدي الشركات العاملة في مجال المخلفات الصلبة بالمدن المصرية لبحث التعاون مع الشركة للعمل في منظومة المخلفات بمدينة شرم الشيخ لتحويلها الي مدينة خضراء مستدامة ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير للمخلفات .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى الدور الذى تقوم به الوزارة ضمن اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء والمعنية بالتحضير لاستضافة مصر بمدينة شرم الشيخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والذى سيعقد في شهر نوفمبر القادم.

وشدد وزير التنمية المحلية على الاهتمام يوليه السيد رئيس الجمهورية لهذا الحدث العالمى المهم والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء أعضاء اللجنة في إطار اهتمام الدولة المصرية لملف التغيرات المناخية وحماية البيئة والخروج في هذا الحدث بصورة مشرفة تعكس جهود مصر في هذا الملف ومكانتها دولياً لما يمثله مؤتمر المناخ من أهمية عالمية بإعتباره أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة من حيث عدد المشاركين ومدة الانعقاد.

وأكد " شعراوى " على ترحيب الحكومة بالتعاون مع كافة شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات لتحسين مستوى النظافة بجميع المحافظات المصرية ، مؤكداً سعى الدولة في جميع تعاقداتها مع الشركات العاملة بالمنظومة الجديدة للمخلفات على أهمية دمج القطاع الغير رسمي في المنظومة لأهمية دورة واستغلال خبراته السابقة بالإضافة إلى الحصول على أفضل خدمة ممكنة يشعر بها المواطن .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى الدور الذى تقوم به الوزارة حالياً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص تنفيذ الخطة الجديدة لتطوير الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق والتعاون والشراكة الكاملة مع وزارات الإنتاج الحربى والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والهيئة العربية للتصنيع على أرض محافظات الجمهورية لتطوير منظومة المخلفات والتى تتضمن في برنامجها الأول تطوير البنية الأساسية وذلك بغلق المقالب العشوائية وإنشاء وتوريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة وإنشاء مدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة مصانع المعالجة والتدوير بينما يتضمن البرنامج الثاني عقود للجمع والنقل ونظافة الشوارع وإدارة وتشغيل المحطات الوسيطة بالإضافة إلى عقود المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وذلك عن طريق إشراك القطاع الخاص.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم رفع تراكمات من المخلفات اليومية والتاريخية خلال عام ونصف بحوالي ٤٧ مليون طن بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للمحافظات وباقي الوزارات والجهات المعنية .

ومن جانبهم رحب وفد الشركة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات في ملف منظومة النظافة ، وأشاروا إلى دراسة تقديم عرض فنى ومالى للدخول في المنظومة بجنوب سيناء بما يسهم في تحقيق التوازن البيئي وتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة.