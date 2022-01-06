/670738/مصرع-وإصابة-شابين-بحادث-تصادم-دراجة-بخارية-وسيارة-نقل-في-سوهاج

لقى شاب في نهاية عقدة الثاني مصرعه، وأصيب أخر كان برفقته في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل متوقفة على الطريق بدائرة مركز سوهاج وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ودراجة بخارية ونتج عن ذلك متوفى ومصاب بدائرة مركز سوهاج.

أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وتبينأنه أثناء توقف سيارة نصف نقل قيادة المدعو ياسر ا ص س - 40 عام سائق – ويقيم بذات الناحية علي جانب الطريق اصطدمتا بها دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية، قيادة المدعو محمد ا م ع – 19 عام عامل – ويقيم بذات الناحية.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة مرافقه المدعو محمد ا م ع - 20 عام - حاصل علي دبلوم ويقيم بذات الناحية بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، و تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي والمصاب لمستشفي سوهاج العام.

وأفاد قائد السيارة وكل والد المتوفـي أشرف م ع م – 47عام – عامل، وعم المصاب رمضان م ع ح - 57 عام - عامل ويقيمان بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الأخيرين الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات في الواقعة.

على اصابة 3 فى تصادم سيارتين بسوهاج

جانب أخر وقع منذ قليل تصادم بين سيارتين أحداهما أجرة بيجو والاخرى ميكروباص، بناحية قرية مزاتا بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وأدى ذلك الى إصابة 3 اشخاص، وتم نقل المصابين الى مستشفى جرجا العام.

أنتقل على الفور الرائد هيثم الحجيرى والفريق المعاون له و سيارات اسعاف، وتبين اصابة عاطف عبد الرحيم أحمد - 37عام - اشتباه ما بعد الارتجاج، و أشرف وصفي عدلي - ٥٤ عام - اشتباه كسر بالقدم اليسرى، و منى جمال محمود - ٣٧ عام - بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين الى مستشفى جرجا العام، تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.