/670739/جبنة-ولانشون--وفاة-طالبة-ثانوية-عامة-تناولت-طعام-فاسد-في-سوهاج

لقيت طالبة بالثانوية العامة، في منتصف عقدها الثاني، وتقطن بدائرة مركز سوهاج، مصرعها نتيجة تناول مواد غذائية غير صالحة، وتم نقلها الى مستشفى سوهاج العام ويرصد دوت الخليج التفاصيل

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج يفيد وصول المدعوة هاجر ك ع م - 17عام - طالبة بالثانوي العام - وتقيم دائرة مركز سوهاج إلى مستشفى سوهاج العام "جثة هامدة "ادعاء تناول مادة فسفورية".

أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وبسؤال والدها المدعو ك ع م ع - عام - 49 عامل - ويقيم بذات الناحية افاد تناول نجلته المذكورة وجبة طعام بالمنزل " لانشون – جبنه " قامت بشرائها من أحد المحلات " لا يعلمه " مما نتج عنه وفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

تحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات في الواقعة.

مصرع وإصابة شابين بحادث تصادم دراجة بخارية وسيارة نقل في سوهاج

لقى شاب في نهاية عقدة الثاني مصرعه، وأصيب أخر كان برفقته في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل متوقفة على الطريق بدائرة مركز سوهاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ودراجة بخارية ونتج عن ذلك متوفى ومصاب بدائرة مركز سوهاج.

أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وتبينأنه أثناء توقف سيارة نصف نقل قيادة المدعو ياسر ا ص س - 40 عام سائق – ويقيم بذات الناحية علي جانب الطريق اصطدمتا بها دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية، قيادة المدعو محمد ا م ع – 19 عام عامل – ويقيم بذات الناحية .

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة مرافقه المدعو محمد ا م ع - 20 عام - حاصل علي دبلوم ويقيم بذات الناحية بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، و تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي والمصاب لمستشفي سوهاج العام.

وأفاد قائد السيارة وكل والد المتوفـي أشرف م ع م – 47عام – عامل، وعم المصاب رمضان م ع ح - 57 عام - عامل ويقيمان بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الأخيرين الشبهة الجنائية.

تحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات في الواقعة.