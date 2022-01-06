/670741/معدي-صدفة-مصرع-طالب-حافظ-لكتاب-الله واصابة-اثنان-بينهم-طفل-بمشاجرة-نارية-بين-عائلتين-في-سوهاج

نشبت مشاجرة بين عائلتين بقرية بني حميل التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، استخدم فيها الطرفين اسلحة نارية الية وخرطوش، وعصي وشوم، ونتج عنها مصرع شاب لا ينتمى لطرفي المشاجرة، واصابة طفل لا ينتمى للطرفين ايضا واصابة ثالث يتبع احد الطرفين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة نارية بين عائلتين بقرية بنى حميل في مركز البلينا جنوب سوهاج، نتيجة خلافات الجيرة، ووجود متوفى ومصابين.

أنتقل على الفور قيادات مديرية امن سوهاج، ومأمور المركز ورئيس مباحث المركز والفرق المعاونة لهم وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتي "الـ دح – الـ سلام" بقرية بنى حميل دائرة مركز البلينا، استخدم في المشاجرة الاسلحة النارية، والعصي والشوم .

نتج عن المشاجرة إصابة 3 تم نقلهم الى المستشفى، وفارق احدهم ويدعى البدري ع ع – 18عام، الحياة متأثرا بإصابته بطلق ناري بالراس، بعد دخوله مستشفى سوهاج الجامعي، ولا ينتمى لطرفي الخصومة، ويؤكد الجميع انة حافظ لكتاب الله ومجاز بحفص للقران الكريم وعلى خلق جيد، وكان محافظا على الصلاة بارا بوالديه طالبا للعلم، محبا لأهل القرآن والعلماء.

ونتج ايضا عن المشاجرة إصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لا ينتمى ايضا لطرفي الخصومة، وكلاهما كان مارا بالطريق وقت الاشتباكات بالصدفة، واصابة عامل يدعى شلقامى في منتصف عقدة الـ 3 ينتمى لعائلة الـ"دح" احد طرفي الخصومة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات في الواقعة.

مصرع وإصابة شابين بحادث تصادم دراجة بخارية وسيارة نقل في سوهاج

لقى شاب في نهاية عقدة الثاني مصرعه، وأصيب أخر كان برفقته في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل متوقفة على الطريق بدائرة مركز سوهاج.

أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وتبينأنه أثناء توقف سيارة نصف نقل قيادة المدعو ياسر ا ص س - 40 عام سائق – ويقيم بذات الناحية علي جانب الطريق اصطدمتا بها دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية، قيادة المدعو محمد ا م ع – 19 عام عامل – ويقيم بذات الناحية.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة مرافقه المدعو محمد ا م ع - 20 عام - حاصل علي دبلوم ويقيم بذات الناحية بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، و تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي والمصاب لمستشفي سوهاج العام.

وأفاد قائد السيارة وكل والد المتوفـي أشرف م ع م – 47عام – عامل، وعم المصاب رمضان م ع ح - 57 عام - عامل ويقيمان بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الأخيرين الشبهة الجنائية.

تحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات في الواقعة.