التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوى تعامل مع 286 حالة خلال ديسمبر

وقالت وزارة التضامن الاجتماعى، إن الخدمات المقدمة للمواطنين فى وضعية الشارع تنوعت ما بين إيداع داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية، بالإضافة إلى حالات أخرى تم إرجاعها ودمجها مع أسرها الطبيعية.
كما تم تحويل بعض المواطنين لمستشفيات وزارة الصحة لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتم تحويل البعض لجمعيات أهلية لتقديم المساعدات النقدية والعينية بعد إرجاعهم لأسرهم، هذا بالإضافة إلى توفير أماكن إقامة للبعض منهم، كما رفضت حوالى 43 حالة كافة أوجه المساعدة وفضلت البقاء بالشارع، فقامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية مع الأجهزة المعنية.
وكانت الوزارة قد قامت بإعداد قاعدة بيانات موحدة خاصة بالأطفال والكبار بلامأوى منذ أكثر من عامين، مع إضافة نوع وحجم التدخلات والمساعدات المقدمة.
والجدير بالذكر أن فريق أطفال وكبار بلامأوى يتلقى البلاغات على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحة البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى.
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