موجز دوت الخليج: وفاة الفنانة مها أبو عوف.. وزيادة فى إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 803 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 27 حالة جديدة.

ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية:

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