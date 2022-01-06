توجيه مهم من وزير القوى العاملة بشأن إجازة عيد الميلاد بالقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وجّه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديرى مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة اليوم الخميس 6 يناير 2022 ، التى أعطيت للعاملين بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع ، بدلا من الجمعة 7 يناير 2022 بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





وأعرب وزير القوى العاملة، عن تمنياته بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط، بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم على وطننا ومواطنيه الخير والأمن والسلام.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، يقضى باعتبار اليوم الخميس 6 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بدلا من الجمعة 7 يناير 2022 بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.