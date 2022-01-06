تحصيل 443.3 مليون جنيه مستحقات ومعاشات مصريين بالأردن

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تحويل وتحصيل معاشات الضمان الاجتماعى بلغت 89 مليونا و217 ألفا و108 دولارات، أى ما يوازى 443 مليونا و349 ألفا و230 جنيها مصريا تقريبا، وذلك خلال 2021.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول، وقد تمثلت هذه المبلغ 60 ألفا و970 دولار أى ما يعادل 1 مليون جنيه مصرى تقريبا نتيجة حل الشكاوى، فضلا عن 15 مليونا و901 ألف و164 دولارا، أى ما يعادل 249 مليونا و12 ألفا و230 جنيها مصريا تقريبا قيمة تحويل معاشات الضمان الاجتماعى الشهرية، بالإضافة إلى 12 مليونا و345 ألفا و944 دولارا، أى ما يعادل 193 مليونا و337 ألف جنيه مصرى تقريبا تحصيل وتحويل مستحقات الضمان الاجتماعى لـ 10 آلاف و319 مواطن مصرى غادروا الأردن نهائيا.

وأشار التقرير الذى تلقاها الوزير فى هذا الخصوص من الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إلى المكتب تمكن من حصد الكثير من الانجازات خلال العام المنصرم تمثلت فى 267 فرصة عمل تم التصديق عليها، كما بلغت فرص الاستقدام بعقد عمل جديد التى تم مراجعتها والتصديق عليها من الوزارة القوى العاملة 25 ألفا و351 فرصة عمل، فضلا عن 44 فرص عمل تم توفيرها من خلال المكتب.

وأوضح الملحق العمالى بعمان أن إجمالى الشكاوى التى وصلت للمكتب بلغت 98 شكوى عمالية مباشرة من العمال، تم تسوية 46 شكوى منها وديا، و52 تم إحالتها إلى المستشار القانونى والى وزارة العمل وتم حلها، فضلا عن 114 شكوى عمالية تنوعت ما بين مستحقات عمالية ومستحقات الضمان الاجتماعى أرسلت من الوزارة، وتم بحثها بالكامل، فضلا عن القيام بنحو 193 زيارة ميدانية للجهات الحكومية المعنية، والمنشآت وأصحاب الأعمال، ولقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية، و14 ألفا و380 استشارة واستفسار ومساعدات وشكاوى عبر الهاتف تم حلها جميعا.

كما تم استعادة تحويل المعاشات الشهرية لـ 89 شهادة استحقاق رواتب تقاعدية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى عن مستحقيها المتواجدين داخل مصر، والاستعلام عن 175 مواطن متوفى واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعى الورثة ، فضلا عن استرداد جوازات سفر محتجزة لدى أصحاب العمل لـ 71 عاملا مصريا.

وقام المكتب بإصدار 195 شهادة مستثمر لتسهيل الخروج من الأردن والعودة مع أسر المستثمرين، و844 شهادة طلاب لتسهيل الخروج من الأردن والعودة الأم وأبناءها الذين يعيشون فى كنفها فضلا عن 374 موافقة على استخراج وتجديد تصاريح عمل للسيدات.

كما يقوم المكتب وبشكل مستمر بتوعية المواطنين العاملين فى الأردن بضرورة الحرص على الالتزام بكافة تعليمات التباعد الجسدى واخذ كافة الاحتياطات لمنع انتشار فيروس كورونا، كما يتم توعيتهم بكافة الحقوق والواجبات والالتزام بالتشريعات والقوانين التى تضمن سلامتهم واستقرارهم وضرورة استخراج تصريح عمل سارى المفعول.