بروتوكلين تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي لمد خدمات التأمين الصحي لعمال المقاولات وحالات انتهاء الخدمة قبل بلوغ سن الشيخوخه

في اطار توجهات الدولة لتوسيع مد الحماية التأمنية والصحية للمواطنين وقع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و الدكتور محمد ضاحي عصر اليوم بروتوكلين تعاون بين الهيئتين بهدف تحقيق استفادة المؤمن عليهم من خدمات التأمين الصحي

و من جانبه أوضح عوض أن البرتوكول الاول يتضمن مد خدمات التأمين الصحي لعمال المقاولات حيث يتوجه المؤمن عليه لمكتب التأمينات لاستخراج بيان بسداده اشتراك التامينات والتأمين الصحي ثم التوجه لاقرب فرع من فروع التأمين الصحي بالمدينة او المحافظة التابع لها محل سكنه لاستلام بطاقة التأمين الصحي

باشتراك شهري يبلغ ١٥٤ جنيه عبارة عن اشتراكات التأمينات وقدرها ١٤٠ جنيه واشتراكات التأمين الصحي تبلغ ١٤ جنيه

و تابع أن البرتوكول الثاني تضمن مد خدمات التأمين الصحي لفئة العاملين لدى الغير الذين أنهيت خدمتهم قبل بلوغهم سن الستين ولم يتوافر بشأنهم شروط استحقاق المعاش طبقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحيث يتم شمولهم ضمن منظومة التأمين الصحي خلال الفترة من تاريخ انتهاء خدمتهم حتى تاريخ بلوغهم سن الستين مقابل قيامهم بسداد الاشتراك السنوي البالغ ٦٥٢ سنويا.

وفي كلمته اثناء مراسم توقيع البروتوكول اكد الدكتور محمد السيد ضاحي انه لا يدخر جهدا لتوسيع الاستفادة من خدمات التأمين الصحي للوصول لكافة فئات المجتمع بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة اسوة بما تحقق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

واشار اللواء جمال عوض على استمرار التنسيق بين الهيئين لشمول باقي فئات العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمين الصحي واهمية ربط قواعد بيانات الهيئين للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات بسهولة ويسر

وفي ختام المراسم قدم عوض درع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للدكتور ضاحي تقديرا لدور هيئة التأمين الصحي في التيسير علي كافة مواطني الشعب المصري .