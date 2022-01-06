وفاة مها أبو عوف.. تعرف على موعد ومكان جنازة

نعت نقابة المهن التمثيلية، الفنانة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا قبل قليل في أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.
ونشر الفنان إيهاب فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، نعي النقابة للفنانة الراحلة، وكتب: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الفنانة الغالية مها أبو عوف، وإنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة ظهرا مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم.
مها توفيت عن عمر يناهز 62 عامًا، تاركة إرثا فنيا كبيرًا، إذ كونت مع شقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف فرقة فور إم، والتي حققت نجاحا كبيرا، كما شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية.
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