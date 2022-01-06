جدول ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2022

يدخل فريق ميلان مباراته اليوم الخميس، ضد فريق روما والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي.

ويرصد دوت الخليج جدول ترتيب الدوري الإيطالي:

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

1-اللإنتر 46 نقطة

2-ميلان 42 نقطة

3-نابولي 39 نقطة

4-أتالانتا 38 نقطة

5-يوفنتوس 34 نقطة

6-روما 32 نقطة

7-فيورنتينا 32 نقطة

8-لاتسيو 31 نقطة

9-إمبولي 27 نقطة

10-بولونيا 27 نقطة

11-تورنيو 25 نقطة

12-هيلاس فيرونا 24 نقطة

13-ساسولو 24 نقطة

14-أود ينيزي 20 مقطة

15-سامبدوريا 20 نقطة

16-فينيزيا 17 نقطة

17-سبيزيا 16 نقطة

18-جنوي 11 نقطة

19-كالياري 10 نقطة

20ساليرنيتانا 8 نقاط.

انتهت أحداث مباراة روما وفنيزيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لصالح فريق فنيزيا، في لقاء الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإيطالي، وشهد على اللقاء ملعب بير لويجي بيينزو.

ونجح فريق فنيزيا من افتتاح سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق ماتيا كالدارا.

وعاد فريق ذئاب روما من تسجيل الهدف الأول له في الدقيقة الـ 43 من عمر المباراة، عن طريق إلدور شومورودوف، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول سجل تامي أبراهام الهدف الثاني لروما.

موقف الفريقين في الدوري

دخل أصحاب الأرض فريق فنيزيا الشوط الثاني من المباراة عازمين على الفوز، ليضربو بالهدف الثلني لهم في المباراة والتعادل في الدقيقة 65 وبهدف الفوز في اللقاء في الدقيقة الـ 73 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز يرفع فريق فنيزيا رصيده للنقطة الـ 12 ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويتجمد رصيد روما عند النقطة الـ 19 في المركز الخامس.

أكبر خسارة لمورينيو

حقق فريق بودو جليمت النرويجي مفاجأة بمنافسات دوري المؤتمر الأوروبي، بتغلبه على روما الإيطالي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، وحل فريق جوزيه مورينيو ضيفًا على نظيره النرويجي في الجولة الثالثة لدور المجموعات من المسابقة الأوروبية.

وتلقى ريفاق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ذئاب روما، أكبر نتيجة في تاريخ تدريبه، على مستوى الأندية في مختلف البطولات والدوريات.

وجاءت نتيجة على جوزيه مورينيو كأكبر نتيجة في تاريج مجاله التدريبي، بعد خسارة الفريق الملكي ريال مدريد، أمام برشلونة بنتيجة خمسة أهداف دون .