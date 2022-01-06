/670755/محمد-درويش-يدعم-الطفل-محمد-أسامة-بعد-وعكتة-الصحية-الف-سلامة-وهتروق-الغزاله-تاني-ربنا-يحميك

تعرض الطفل محمد أسامة الذي اشتهر في الأيام الماضية بأغنية الغزالة رايقة بفيلم من أجل زيكو، لأزمة صحية أدخلته المستشفى في الأيام الماضية مما جعل الجمهور يقلق عليه، و دعمه العديد من نجوم الفن في وعكتة من أبرزهم الفنان محمد درويش.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج دعم الفنان محمد درويش لطفل الغزالة رايقة وذلك خلال السطور القادمة.

محمد درويش يدعم طفل الغزالة رايقة

نشر الفنان محمد درويش عبر حسابه الرسمي على تطبيق فيسبوك صورة الطفل محمد أسامة ليدعمة في وعكتة الصحية.

معلقاً عليها: «الف سلامه عليك تقوم بالسلامه وتروق الغزاله تاني ربنا يحميك».

تفاصيل الحالة الصحية لطفل أغنية الغزالة رايقة

كشف مصطفى شقيق الطفل محمد أسامة لـ دوت الخليج، عن حالته الصحية، وقال: "اخويا أحسن دلوقتي هو امبارح اتعرض لأزمة صحية دخل المستشفى بسببها واتحط على جهاز التنفس الصناعي بسبب دور برد شديد، لكن دلوقتي أحسن وخرج من المستشفى".

أغنية الطفل محمد أسامة الجديدة

وعلى جانب أخر يتعاون محمد أسامة في مرحلته الفنية الجديدة الذي يستعد لخوضها مع إسلام ساسو الشهير بـ "دي جي ساسو"، والذي نشر صورة لأسامة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه قائلة: «استنوا حاجة جامدة لمحمد أسامة.. الصوت القمر صاحب أغنية الغزالة رايقة مع دي جي ساسو».

كلمات أغنية الغزالة رايقة

ياليل ليل يا ليل..لي لي لي يا ليل

الغزالة رايقة ما الناس الحلوه سايقة.. يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه..ماتقرب مني حبه لا لسه شوية حبة..طب وحياة المحبة مادام..جيت جنبي خلاص خليك

الطلبة دي لا ده قلبي.. الطلبة دي لا ده قلبي.. بيدق ورا المقسوم

.. الدلع له ناسه متاسسين بأساسه.. وحبيبي ده من ساسه لراسه متشرب حنان...ده ومش عينه وحده بديله يا ناس مساحته... مش واخد لسه راحته ولا حقه في المجال.. الطلبة دي لا ده قلبي .. الطبلة دي لا ده قلبي... بيدق ورا المقسوم

الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة... يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه.. ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة... طب وحياة المحبة مادام جيت..خلاص خليك