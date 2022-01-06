/670756/بعد-قليل-تشييع-جثمان-الفنانة-مها-أبو-عوف

رحلت الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 6 يناير، بعد معاناه مع مرض السرطان، وهي في واحدة من المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عن وفاة وجنازة مها أبو عوف

وفاة مها أبو عوف

نشر المخرج عمرو عرفة صباح اليوم تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة يعلن خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، التي توفت في إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عن عمر ينهز 65 سنة، بعد تدهور حالتها الصحية بالعناية المركزة، التي دخلتها بسس إصابتها بسرطان الرئة.

نعاها عرفة قائلًا:”الحنون.. أم شريف في جنة الخلد بإذن الله.. ادعوا لها.. الفاتحة".

نعي الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين

أعلن النقيب أشرف زكي عن وفاة الفنانة مها أبو عوف صباح اليوم، ونعاها قائلًا:"البقاء لله الفنانة الجميلة مها أبو عوف".

جنازة الفنانة مها أبو عوف

أعلنت أسرة الفنانة مها أبو عوف عن موعد تشييع الجنازة، التي ستخرج من مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة مصر الجديدة، عقب صلاة ظهر اليوم.

من هي مها أبو عوف

بدأت الفنانة مها أبو عوف مسيرتها الفنية منذ سنوات، بصحبة شقيقها الفنان عزت أبو عوف وشقيقاتها الثلاثة، من خلال فرقة غنائية باسم 4 m، ومن بعدها بدأت الدخول في عالم التمثيل، حيث ظهرت كوجه جديد في فيلم لا تظلموا النساء عام 1980، وتوالت بعدها أعمالها ونجاحتها حتى الشهور الماضية، التي تم فيها عرض آخر مسلسل شاركت فيه مها أبو عوف، وهو مسلسل الحرير المخملى، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

قدمت الفنانة القديرة مها أبو عوف أشهر أعمالها وهي سلسلة أجزاء سي تكوم راجل وست ستت، بطولة أشرف عبد الباقي، لقاء الخميسي، إنتصار، برفقة فريق عمل كبير .