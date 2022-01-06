/670759/رئيس-مجلس-الشيوخ-يزور-الكاتدرائية-ويهنئ-البابا-تواضروس-بعيد-الميلاد-المجيد

توجه المستشارعبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على رأس وفد يضم النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ ، المستشار محمود عتمان الامين العام للمجلس إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

تقدم المستشار"عبد الرازق" إلى قداسة البابا والإخوة الأقباط باسمه وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهنئة القلبية، مؤكدا عن أمله في أن تكون الأعياد فرصةً لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين جميع أبناء الوطن الواحد مشيدا بالدور الذى تقوم به الكنيسة المصرية فى تعزيز الوحدة الوطنية داعيًا المولى أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بخير ورفعة واستقرار تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

و من جانبه، وجه البابا تواضروس الثاني الشكر للمستشار "عبد الرازق " على حضوره الكريم للتهنئة، داعيًا الله أن يبارك كل جهد مبذول لصالح مصرنا الحبيبة، ومؤكدًا أن جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحمايه اراضية.