/670760/فيبي-فوزي-تشارك-ضمن-وفد-برلماني-لزيارة-الكاتدرائية-وتهنئة-البابا-تواضروس-بعيد-الميلاد-المجيد

شاركت النائبة الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، ضمن وفد برلماني فى زيارة للمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، و بمشاركة المستشار محمود عتمان الأمين العام للمجلس.

وتقدم المستشار"عبد الرازق" إلى قداسة البابا والإخوة الأقباط باسمه وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهنئة القلبية، مؤكدا عن أمله في أن تكون الأعياد فرصةً لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين جميع أبناء الوطن الواحد مشيدا بالدور الذى تقوم به الكنيسة المصرية فى تعزيز الوحدة الوطنية داعيًا المولى أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بخير ورفعة واستقرار تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

و من جانبه، وجه البابا تواضروس الثاني الشكر للمستشار "عبد الرازق " على حضوره الكريم للتهنئة، داعيًا الله أن يبارك كل جهد مبذول لصالح مصرنا الحبيبة، ومؤكدًا أن جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحمايه اراضية